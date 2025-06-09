МИД Литвы: Лишь 40% мощностей России охвачено санкциями

Кястутис Будрис (Фото: BudrysKestutis)

Европа не может сказать, что сделала все возможное по вопросу санкций против России, ведь ими охвачено лишь 40% мощностей РФ. Об этом заявил Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис во время совместного брифинга с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.

По словам Будриса, ЕС уже начал работать над 18-м пакетом антироссийских санкций. Он должен охватить сферы российской экономики, которые еще не затронули ограничения.

"Лишь 40% мощностей России охвачены санкциями. Мы не можем позволить себе сказать, что сделали все возможное в вопросе санкций. Нет, мы этого не сделали", – сказал Будрис.

По его словам, в новый пакет должны войти персональные санкции против топ-менеджеров российских корпораций, а также очередные ограничения российского экспорта.

Глава дипломатического ведомства Литвы подчеркнул, что ЕС должен синхронизировать свои усилия с "друзьями из США".