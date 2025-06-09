МИД Литвы: Лишь 40% мощностей России охвачено санкциями
Европа не может сказать, что сделала все возможное по вопросу санкций против России, ведь ими охвачено лишь 40% мощностей РФ. Об этом заявил Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис во время совместного брифинга с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.
По словам Будриса, ЕС уже начал работать над 18-м пакетом антироссийских санкций. Он должен охватить сферы российской экономики, которые еще не затронули ограничения.
"Лишь 40% мощностей России охвачены санкциями. Мы не можем позволить себе сказать, что сделали все возможное в вопросе санкций. Нет, мы этого не сделали", – сказал Будрис.
По его словам, в новый пакет должны войти персональные санкции против топ-менеджеров российских корпораций, а также очередные ограничения российского экспорта.
Глава дипломатического ведомства Литвы подчеркнул, что ЕС должен синхронизировать свои усилия с "друзьями из США".
- Доходы РФ от нефтегазового сектора в марте 2025 года упали на 17% – бюджет недополучил $2,73 млрд.
- В апреле нефтегазовые доходы РФ сократились почти на 12% годом к году.
- 4 июня стало известно, что ликвидные активы Фонда национального благосостояния России, являющегося резервом страны на "черный день", сократились на 14% в мае 2025 года.