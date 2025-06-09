Зниження стелі цін на нафту, конфіскація активів та ізоляція РФ: Київ озвучив очікування від G7

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україна очікує, що на майбутньому саміті у Канаді глави держав "Великої сімки" (G7) ухвалять рішення про зниження цінової стелі на російську нафту, конфіскацію заморожених активів Москви на користь Києва та посилення ізоляції країни-агресора. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції зі своїм литовським колегою Кястутісом Будрісом у Києві, передає Укрінформ.

Український посадовець заявив, що на мирні зусилля світу та пропозиції Сполучених Штатів Росія відповідає посиленням терору та ескалацією – відтак, посилення санкцій повинно бути одним з основних способів примусу Москви до перемир'я.

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Сибіга зазначив, що є достатньо сфер та галузей, у яких можна нарощувати санкційний тиск, щоби той став руйнівним для економіки РФ.

"Одне з найбільш болючих рішень для російської сторони – це зниження цінової стелі на нафту. Наша пропозиція... – має йтися про $30 [за барель] Ми це наше бачення довели до відома наших партнерів... Ми дуже сподіваємося, що рішення в цьому напрямку під час саміту G7 у Канаді будуть ухвалені та відповідно оформлені", – заявив міністр.

Ще одним чинником, який може примусити окупантів до справедливого миру, може стати ухвалення на саміті рішення про конфіскацію заморожених активів Москви – і в цьому питанні "потрібно більше волі, рішучості", вважає чиновник. Західні партнери уже надають Україні допомогу коштом прибутків з цих активів, але все ще не ухвалили рішення про їх конфіскацію.

Також Україна розраховує на продовження ізоляції країни-агресора, оскільки "не можна легітимізувати повернення Росії на міжнародну арену", акцентував Сибіга.

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