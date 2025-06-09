Снижение цен на нефть, конфискация активов и изоляция РФ: Киев назвал ожидания от G7

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украина ожидает, что на предстоящем саммите в Канаде главы государств "Большой семерки" (G7) примут решение о снижении ценового потолка на российскую нефть, конфискации замороженных активов Москвы в пользу Киева и усилении изоляции страны-агрессора. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции со своим литовским коллегой Кястутисом Будрисом в Киеве, передает Укринформ.

Украинский чиновник заявил, что на мирные усилия мира и предложения Соединенных Штатов Россия отвечает усилением террора и эскалацией – следовательно, усиление санкций должно быть одним из основных способов принуждения Москвы к перемирию.

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Сибига отметил, что есть достаточно сфер и отраслей, в которых можно наращивать санкционное давление, чтобы оно стало разрушительным для экономики РФ.

"Одно из самых болезненных решений для российской стороны – это снижение ценового потолка на нефть. Наше предложение... – речь должна идти о $30 [за баррель] Мы это наше видение донесли до наших партнеров... Мы очень надеемся, что решения в этом направлении во время саммита G7 в Канаде будут приняты и соответственно оформлены", – заявил министр.

Еще одним фактором, который может принудить оккупантов к справедливому миру, может стать принятие на саммите решения о конфискации замороженных активов Москвы – и в этом вопросе "нужно больше воли, решительности", считает чиновник. Западные партнеры уже оказывают Украине помощь за счет прибыли из этих активов, но все еще не приняли решения об их конфискации.

Также Украина рассчитывает на продолжение изоляции страны-агрессора, поскольку "нельзя легитимизировать возвращение России на международную арену", подчеркнул Сибига.

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