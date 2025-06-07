На саммите G7, куда едет Зеленский и Трамп, также будут обсуждать мир в Украине

Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Ватикане 26 апреля 2025 (Иллюстративное фото: Офис президента)

Среди других вопросов, которые будут обсуждаться на саммите Большой Семерки (G7) в Канаде, есть установление мира в Украине и "других зонах конфликтов по всему миру", сообщил канадский премьер-министр Марк Карни. В мероприятии планируют принять участие президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

"Другие обсуждения [на саммите] будут касаться справедливого и длительного мира для Украины и других зон конфликта в мире, а также ориентированной на будущее повестки дня, которая будет привлекать партнеров за пределами G7, признавая, что наша долгосрочная безопасность и благополучие будут зависеть от построения коалиций с надежными партнерами и общими ценностями", – говорится в сообщении.

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В то же время, основные темы саммита будут касаться экономических вопросов, и российско-украинская война в них не упоминается.

Накануне, 6 июня, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что визит украинской делегации в Вашингтон был, в частности, подготовкой к предстоящей встрече Зеленского и Трампа на G7.

Встреча "Семерки" будет проходить в Канаде с 15 по 17 июня.

7 июня Канада объявила о новой военной помощи Украине на сумму около $25,5 млн.