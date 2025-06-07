На саміті G7, куди їде Зеленський і Трамп, також обговорюватимуть мир в Україні

Володимир Зеленський та Дональд Трамп у Ватикані 26 квітня 2025 року (Ілюстративне фото: Офіс президента)

Серед інших питань, які обговорюватимуться на саміті Великої Сімки (G7) у Канаді, є встановлення миру в Україні та "інших зонах конфліктів по всьому світу", повідомив канадський прем'єр-міністр Марк Карні. У заході планують взяти участь президенти України й США Володимир Зеленський і Дональд Трамп.

"Інші обговорення [на саміті] стосуватимуться справедливого й тривалого миру для України та інших зон конфлікту у світі, а також орієнтованого на майбутнє порядку денного, який залучатиме партнерів за межами G7, визнаючи, що наша довгострокова безпека й добробут залежатимуть від побудови коаліцій із надійними партнерами та спільними цінностями", – йдеться у повідомленні.

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Водночас основні теми саміту стосуватимуться економічних питань, й російсько-українська війна у них не згадується.

Напередодні, 6 червня, глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що візит української делегації до Вашингтона був, зокрема, підготовкою до майбутньої зустрічі Зеленського та Трампа на G7.

Зустріч "Сімки" буде проходити у Канаді з 15 по 17 червня.

7 червня Канада оголосила про нову військову допомогу Україні на суму близько $25,5 млн.