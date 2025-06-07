Канада оголосила про нову допомогу Україні на 35 млн доларів
Канада надає Україні військову допомогу на суму понад 35 млн канадських доларів (близько $25,5 млн). До нього увійдуть бронемашини та обладнання, повідомила пресслужба Міноборони країни.
30 млн канадських доларів ($21,9 млн) будуть спрямовані на постачання бронемашин Coyote і Biso, а також на нове обладнання та боєприпаси, які постачають канадські компанії.
"Ця допомога доповнює попередню у розмірі 64 бронемашин Coyote, які прибули до України у грудні 2024 року", – повідомили у Міноборони.
Ще 5 млн канадських доларів ($3,6 млн) призначені на комплекти радіоелектронної боротьби канадського виробництва.
Ця військова допомога буде надана з наявних фондів, виділених у бюджеті на 2024 рік на підтримку стратегічного партнерства Канади та України у сфері безпеки, зазначили у Міноборони країни.
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