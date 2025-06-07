Канада объявила о новой помощи Украине на 35 млн долларов

В поставку войдут бронеавто, боеприпасы и другое вооружение

Бронемашина Coyote (Фото: wikipedia)

Канада предоставляет Украине военную помощь на сумму боле 35 млн канадских долларов (около $25,5 млн). В него войдут бронемашины и оборудование, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

30 млн канадских долларов ($21,9 млн) будут направлены на поставку бронемашин Coyote и Biso, а также на новое оборудование и боеприпасы, поставляемые канадскими компаниями.

"Эта помощь дополняет предыдущую в размере 64 бронемашин Coyote, которые прибыли в Украину в декабре 2024 года", – сообщили в Минобороны.

Еще 5 млн канадских долларов ($3,6 млн) предназначены на комплекты радиоэлектронной борьбы канадского производства.

Эта военная помощь будет предоставлена из существующих фондов, выделенных в бюджете на 2024 год в поддержку стратегического партнерства Канады и Украины в сфере безопасности, отметили в Минобороны страны.