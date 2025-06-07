Канада объявила о новой помощи Украине на 35 млн долларов
Канада предоставляет Украине военную помощь на сумму боле 35 млн канадских долларов (около $25,5 млн). В него войдут бронемашины и оборудование, сообщила пресс-служба Минобороны страны.
30 млн канадских долларов ($21,9 млн) будут направлены на поставку бронемашин Coyote и Biso, а также на новое оборудование и боеприпасы, поставляемые канадскими компаниями.
"Эта помощь дополняет предыдущую в размере 64 бронемашин Coyote, которые прибыли в Украину в декабре 2024 года", – сообщили в Минобороны.
Еще 5 млн канадских долларов ($3,6 млн) предназначены на комплекты радиоэлектронной борьбы канадского производства.
Эта военная помощь будет предоставлена из существующих фондов, выделенных в бюджете на 2024 год в поддержку стратегического партнерства Канады и Украины в сфере безопасности, отметили в Минобороны страны.
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