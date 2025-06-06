Ермак: Киев готов покупать оружие у США, но в Конгрессе считают, что могут передавать сами

Глава ОП отметил, что помощь от США может продолжиться в каком-то объеме

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

У США есть понимание того, что Украина не может остаться без военной поддержки американцев. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона.

"Есть четкое понимание, в частности, в Конгрессе. Без Конгресса это будет невозможно сделать – и это важно", – сказал Ермак.

Он отметил, что во время рабочего визита в Вашингтон у него состоялись соответствующие встречи по этому вопросу с ведущими руководителями соответствующих комитетов в Сенате и Палате представителей. Украинская делегация говорила о необходимости военной помощи также в Госдепе и Белом доме.

Также Ермак подчеркнул, что Украина готова покупать часть вооружения. Это, в частности, касается средств противоракетной обороны.

"Но есть понимание у конгрессменов и желание двигаться вперед по поводу их участия в поставках и обеспечении Украины всем необходимым... Они говорят: "Ваша готовность покупать – это хорошо. Но мы считаем, что Америка может продолжить в каком-то объеме и поставлять, как это было предыдущие три года", – сказал глава ОП.