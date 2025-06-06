Єрмак: Україна готова купувати зброю у США, але в Конгресі вважають, що можуть постачати самі

Голова ОП зазначив, що допомога від США може продовжитися в якомусь об'ємі

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

В США є розуміння того, що Україна не може залишитися без військової підтримки американців. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.

"Є чітке розуміння, зокрема в Конгресі. Без Конгресу це буде неможливо зробити – і це важливо", – сказав Єрмак.

Він зазначив, що під час робочого візиту до Вашингтона у нього відбулися відповідні зустрічі щодо цього питання з провідними очільниками відповідних комітетів у Сенаті та Палаті представників. Українська делегація говорила про необхідність військової допомоги також у Держдепі та Білому домі.

Також Єрмак наголосив, що Україна готова купувати частину озброєння. Це, зокрема, стосується засобів протиракетної оборони.

"Але є розуміння у конгресменів і бажання рухатися вперед щодо їх участі в постачанні та забезпеченні України всім необхідним... Вони кажуть: "Ваша готовність купувати – це добре. Але ми вважаємо, що Америка може продовжити в якомусь об'ємі й постачати, як це було попередні три роки", – сказав глава ОП.