Єрмак: Україна готова купувати зброю у США, але в Конгресі вважають, що можуть постачати самі
В США є розуміння того, що Україна не може залишитися без військової підтримки американців. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.
"Є чітке розуміння, зокрема в Конгресі. Без Конгресу це буде неможливо зробити – і це важливо", – сказав Єрмак.
Він зазначив, що під час робочого візиту до Вашингтона у нього відбулися відповідні зустрічі щодо цього питання з провідними очільниками відповідних комітетів у Сенаті та Палаті представників. Українська делегація говорила про необхідність військової допомоги також у Держдепі та Білому домі.
Також Єрмак наголосив, що Україна готова купувати частину озброєння. Це, зокрема, стосується засобів протиракетної оборони.
"Але є розуміння у конгресменів і бажання рухатися вперед щодо їх участі в постачанні та забезпеченні України всім необхідним... Вони кажуть: "Ваша готовність купувати – це добре. Але ми вважаємо, що Америка може продовжити в якомусь об'ємі й постачати, як це було попередні три роки", – сказав глава ОП.
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