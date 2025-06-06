Європа без допомоги США зможе допомагати Україні протистояти Росії – генерал Бундесверу

Крістіан Фройдінг (Фото: Bundeswehr/Stolze)

Європа може підтримати опір України Росії навіть у разі, якщо США вирішать повністю припинити військову підтримку. Про це Reuters повідомив генерал Бундесверу Крістіан Фройдінг, який відповідає за координацію постачання зброї Німеччини.

За його словами, європейські країни НАТО разом із Канадою перевищили ймовірну суму військової допомоги від США розміром $20 млрд, надану у 2024 році. На їхню частку припало близько 60% загальних витрат, понесених західними союзниками.

"На нашому континенті вирує війна проти України, вона також ведеться проти європейського порядку безпеки. Якщо буде політична воля, то знайдуться й кошти, щоб значною мірою компенсувати американську підтримку", – заявив Фройдінг.

Його також запитали про те, як довго постачання зброї, схвалені за каденції президента США Джо Байдена, можуть підтримувати Київ. Німецький генерал відповів, що це залежить від логістичних процесів та від швидкості, з якою Україна витрачає зброю та боєприпаси. Реалістична оцінка – літо 2025 року.

"Як американський уряд оброблятиме подальші запити на військову підтримку України, на цей час неясно. Загалом США зацікавлені в розвитку власної оборонної промисловості. Я роблю обережне припущення, що принаймні закупівля американських оборонних товарів та їхнє постачання в Україну будуть можливі", – сказав Фройдінг.