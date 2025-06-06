Европа без помощи США сможет помогать Украине противостоять России – генерал Бундесвера

Кристиан Фройдинг (Фото: Bundeswehr/Stolze)

Европа может поддержать сопротивление Украины России даже в случае, если США решат полностью прекратить военную поддержку. Об этом Reuters сообщил генерал Бундесвера Кристиан Фройдинг, который отвечает за координацию поставок оружия Германии.

По его словам, европейские страны НАТО вместе с Канадой превысили вероятную сумму военной помощи от США в размере $20 млрд, предоставленную в 2024 году. На их долю пришлось около 60% общих расходов, понесенных западными союзниками.

"На нашем континенте бушует война против Украины, она также ведется против европейского порядка безопасности. Если будет политическая воля, то найдутся и средства, чтобы в значительной степени компенсировать американскую поддержку", – заявил Фройдинг.

Его также спросили о том, как долго поставки оружия, одобренные при каденции президента США Джо Байдена, могут поддерживать Киев. Немецкий генерал ответил, что это зависит от логистических процессов и от скорости, с которой Украина расходует оружие и боеприпасы. Реалистичная оценка – лето 2025 года.

"Как американское правительство будет обрабатывать дальнейшие запросы на военную поддержку Украины, на данный момент неясно. В целом США заинтересованы в развитии собственной оборонной промышленности. Я делаю осторожное предположение, что по крайней мере закупка американских оборонных товаров и их поставка в Украину будут возможны", – сказал Фройдинг.