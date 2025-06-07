Франция будет делать дроны в Украине: для этого автокомпания объединится с "оборонкой"

Киев же будет делиться с Парижем опытом в войне

Себастьен Лекарню (Фото: EPA)

Французские компании будут изготавливать дроны в Украине: для этого крупный автопроизводитель объединит усилия с предприятиями "оборонки". Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в эфире телеканала LCI, передает газета Le Figaro.

"Мы собираемся начать абсолютно беспрецедентное партнерство, в рамках которого большая компания, производящая французские автомобили – я не скажу ее названия, потому что это она должна объявить – объединит усилия с французским малым и средним оборонным бизнесом, чтобы оснастить производственные линии в Украине для изготовления дронов", – рассказал чиновник.

Читайте также Войны без США. Как изменилась парадигма противостояния и почему Европе нужна Украина

По словам Лекорню, беспилотники будут предназначены для украинцев, но в то же время французы также собираются предоставить их своим военным, чтобы проводить постоянную тактическую и оперативную подготовку в соответствии с реалиями войны РФ против Украины. Чиновник не уточнил, какого типа будут эти БПЛА.

Вместе с этим Киев будет предоставлять Парижу обратную связь о том, как украинские силы используют беспилотники в боевых действиях, добавил министр.

Чиновник отметил, что нет необходимости "просить французских граждан" ехать и работать на производственной линии, созданной в Украине.

Лекарню акцентировал, что украинцы лучше французов в разработке дронов и, прежде всего, доктрины для них.

Также чиновник рассказал, что Франция, располагающая несколько тысячами БпЛА, стремится догнать Украину в этой сфере, однако ее система "все еще слишком жесткая, слишком медленная между моментом, когда французские Вооруженные силы заявляют о необходимости, и моментом, когда дроны доставляются".