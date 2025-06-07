Франція виготовлятиме дрони в Україні: для цього автомобільна компанія об'єднається з "оборонкою"

Себастьян Лекорню (Фото: EPA)

Французькі компанії виготовлятимуть дрони в Україні: для цього великий автовиробник об'єднає зусилля з підприємствами "оборонки". Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в ефірі телеканалу LCI, передає газета Le Figaro.

"Ми збираємося розпочати абсолютно безпрецедентне партнерство, у межах якого велика компанія, що виробляє французькі автомобілі, – я не скажу її назви, бо це вона має оголосити – об’єднає зусилля з французьким малим і середнім оборонним бізнесом, аби оснастити виробничі лінії в Україні для виготовлення дронів", – розповів посадовець.

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За словами Лекорню, безпілотники будуть призначені для українців, але водночас французи також збираються надати їх своїм військовим, аби проводити постійну тактичну та оперативну підготовку згідно з реаліями війни РФ проти України. Чиновник не уточнив, якого саме типу будуть ці БпЛА.

Разом із цим, Київ надаватиме Парижу зворотний зв'язок про те, як українські сили використовують безпілотники у бойових діях, додав міністр.

Чиновник зазначив, що нема потреби "просити французьких громадян" їхати та працювати на виробничій лінії, яка буде створена в Україні.

Лекорню зауважив, що українці кращі за французів у розробці дронів та, насамперед, доктрини для них.

Також посадовець розповів, що Франція, яка має у своєму розпорядженні декілька тисяч БпЛА, прагне наздогнати Україну у цій сфері, проте її система "все ще занадто жорстка, занадто повільна між моментом, коли французькі Збройні сили заявляють про потребу, і моментом, коли дрони доставляються".