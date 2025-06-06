У Зеленського заявили про підготовку до зустрічі з Трампом на саміті G7

Захід проходитиме у Канаді з 15 по 17 червня

Володимир Зеленський та Дональд Трамп у Ватикані 26 квітня 2025 року (Ілюстративне фото: Офіс президента)

Візит української делегації до Вашингтона був, зокрема, підготовкою до майбутньої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа під час саміту "Великої Сімки" (G7) у Канаді. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю телемарафону.

За його словами, поїздка представників України до Штатів була "першим, одним з важливих кроків" щодо підготовки розмови Зеленського та Трампа на зустрічі "Сімки".

Саміт G7 проходитиме у Канаді з 15 по 17 червня. Раніше анонсувалось, що в ньому візьмуть участь і глава України, і очільник США.