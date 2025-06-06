Українська делегація представила Штатам справжні наміри Кремля – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Делегація України у Вашингтоні детально представила Сполученим Штатам справжні наміри Кремля щодо продовження війни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді української команди, що повернулася зі США.

"Детально представили партнерам справжні наміри російського керівництва. Попри багатослівʼя на перемовинах і в медіа російська армія готується до подальших бойових дій і можливості розширити війну", – розповів глава держави.

Також, додав президент, Україна надала США інформацію про спроможності воєнного виробництва РФ та заробітки окупантів від нафти та інших джерел, котрі повинні бути обмежені заради встановлення миру.

Загалом зустрічі української делегації у Вашингтоні стосувалися оборонної підтримки Києва, санкцій проти Москви, дипломатичних перспектив, а також захисту свободи та протидії дезінформації РФ, зазначив Зеленський.

"Важливо, що наша делегація мала хороші зустрічі на всіх рівнях: адміністрація США, Державний департамент, Конгрес, громадські діячі та аналітичні центри, медіа. Готуємо нові спільні політичні та економічні кроки. Цінуємо ту силу, із якою законопроєкт сенаторів Грема і Блюменталя щодо санкції проти Росії та її спільників за війну може реально наблизити мир", – підсумував глава держави.