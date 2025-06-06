Українська делегація представила Штатам справжні наміри Кремля – Зеленський
Делегація України у Вашингтоні детально представила Сполученим Штатам справжні наміри Кремля щодо продовження війни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді української команди, що повернулася зі США.
"Детально представили партнерам справжні наміри російського керівництва. Попри багатослівʼя на перемовинах і в медіа російська армія готується до подальших бойових дій і можливості розширити війну", – розповів глава держави.
Також, додав президент, Україна надала США інформацію про спроможності воєнного виробництва РФ та заробітки окупантів від нафти та інших джерел, котрі повинні бути обмежені заради встановлення миру.
Загалом зустрічі української делегації у Вашингтоні стосувалися оборонної підтримки Києва, санкцій проти Москви, дипломатичних перспектив, а також захисту свободи та протидії дезінформації РФ, зазначив Зеленський.
"Важливо, що наша делегація мала хороші зустрічі на всіх рівнях: адміністрація США, Державний департамент, Конгрес, громадські діячі та аналітичні центри, медіа. Готуємо нові спільні політичні та економічні кроки. Цінуємо ту силу, із якою законопроєкт сенаторів Грема і Блюменталя щодо санкції проти Росії та її спільників за війну може реально наблизити мир", – підсумував глава держави.
- Під час візиту української делегації до США глава Офісу президента Єрмак зустрівся зі спецпредставниками Трампа Келлогом і Віткоффом та з держсекретарем Рубіо.
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- Посадовець розповів американським журналістам, що у 2025 році Росія хоче повністю окупувати Донецьку й Луганську області та створити "буферну зону" вздовж північного кордону, у 2026-му – захопити всю Україну на схід від річки Дніпро, а також відрізати державу від Чорного моря. Аналітики кажуть, що зберегти темп наступу до наступного року буде складно.