Єрмак зустрівся з Рубіо: обговорили посилення ППО та подальші переговори з Росією – фото

Єрмак під час зустрічі підкреслив, що Україна зробила все можливе для досягнення миру

Андрій Єрмак та Марко Рубіо (Фото: t.me/ermaka2022)

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак 4 червня зустрівся у Вашингтоні з Державним секретарем США та виконувачем обов’язки радника з національної безпеки Марко Рубіо. Про це він повідомив у Telegram.

Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на фронті та наголосили на необхідності посилення підтримки України у сфері протиповітряної оборони.

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Зустріч Андрія Єрмака з Марко Рубіо (Фото: t.me/ermaka2022)

Зустріч Андрія Єрмака з Марко Рубіо (Фото: t.me/ermaka2022)

Також обговорювалися перемовини з російською стороною у Стамбулі, подальший хід переговорного процесу, питання обміну полоненими та важливість повернення усіх заручників і викрадених Росією дітей.

Андрій Єрмак підкреслив, що Україна зробила все можливе для досягнення миру, згодна на припинення вогню, але Росія проти, тому потрібні додаткові санкції.

Сторони також домовилися координувати подальші дії для підтримки України.