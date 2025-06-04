Єрмак зустрівся з Рубіо: обговорили посилення ППО та подальші переговори з Росією – фото
Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак 4 червня зустрівся у Вашингтоні з Державним секретарем США та виконувачем обов’язки радника з національної безпеки Марко Рубіо. Про це він повідомив у Telegram.
Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на фронті та наголосили на необхідності посилення підтримки України у сфері протиповітряної оборони.
Також обговорювалися перемовини з російською стороною у Стамбулі, подальший хід переговорного процесу, питання обміну полоненими та важливість повернення усіх заручників і викрадених Росією дітей.
Андрій Єрмак підкреслив, що Україна зробила все можливе для досягнення миру, згодна на припинення вогню, але Росія проти, тому потрібні додаткові санкції.
Сторони також домовилися координувати подальші дії для підтримки України.
- 3 червня делегація українських посадовців, до якої увійшли віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко та очільник Офісу президента Андрій Єрмак, прибула до США.
- Під час візиту Єрмак зустрівся зі спеціальним представником США з питань України Кітом Келлогом, з яким обговорив ситуацію на фронті, депортацію дітей і перемовини в Туреччині.
- Також 3 червня Єрмак зустрівся зі спеціальним представником президента США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом та запросив його відвідати Україну.