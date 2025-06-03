Українська делегація на чолі зі Свириденко прибула до Вашингтона

Юлія Свириденко (Фото: Міністерство економіки)

Делегація українських посадовців, до якої увійшли віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко та очільник Офісу президента Андрій Єрмак, прибула до США. Про це Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, в делегації – команди Міністерства оборони та ОП. Очолює її Свириденко.

"Будемо активно просувати важливі для України питання. Наша повістка доволі комплексна. Плануємо говорити про оборонну підтримку та ситуацію на полі бою, посилення санкцій проти Росії, зокрема законопроєкт сенатора Ліндсі Грема", – написав Єрмак.

Також українська делегація обговорить з американськими посадовцями Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, питання повернення Росією депортованих українських дітей та пропаганду росіян, повʼязану з питаннями церкви.

Єрмак анонсував чимало зустрічей з представниками обох партій, які підтримують Україну, командою президента США Дональда Трампа.

"Ми розповімо про результати зустрічей в Стамбулі, а також про те, як Росія затягує час з припиненням вогню та перемовинами заради війни. Правда за нами", – резюмував він.