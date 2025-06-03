Украинская делегация во главе со Свириденко прибыла в Вашингтон

Делегация будет продвигать важные для Украины вопросы, заявил глава ОП

Юлия Свириденко (Фото: Министерство экономики)

Делегация украинских чиновников, в которую вошли вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко и глава Офиса президента Андрей Ермак, прибыла в США. Об этом Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в делегации – команды Министерства обороны и ОП. Возглавляет ее Свириденко.

"Будем активно продвигать важные для Украины вопросы. Наша повестка достаточно комплексная. Планируем говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, усилении санкций против России, в частности, законопроекте сенатора Линдси Грэма", — написал Ермак.

Также украинская делегация обсудит с американскими чиновниками Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, вопрос возвращения Россией депортированных украинских детей и пропаганду россиян, связанную с вопросами церкви.

Ермак анонсировал много встреч с представителями обеих партий, поддерживающих Украину, командой президента США Дональда Трампа.

"Мы расскажем о результатах встреч в Стамбуле, а также о том, как Россия затягивает время с прекращением огня и переговорами ради войны. Правда за нами", — резюмировал он.