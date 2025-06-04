Ермак встретился с Рубио: обсудили усиление ПВО и последующие переговоры с Россией – фото
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак 4 июня встретился в Вашингтоне с Государственным секретарем США и исполняющим обязанности советника по национальной безопасности Марко Рубио. Об этом он сообщил в Telegram.
Во время встречи стороны обсудили ситуацию на фронте и отметили необходимость усиления поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны.
Также обсуждались переговоры с российской стороной в Стамбуле, дальнейший ход переговорного процесса, вопрос обмена пленными и важность возвращения всех заложников и похищенных Россией детей.
Андрей Ермак подчеркнул, что Украина сделала все возможное для достижения мира, согласно прекращению огня, но Россия против, поэтому нужны дополнительные санкции.
Стороны также договорились координировать дальнейшие действия по поддержке Украины.
- 3 июня делегация украинских чиновников, в которую вошли вице-премьер-министр – министер экономики Юлия Свириденко и глава Офиса президента Андрей Ермак, прибыла в США.
- В ходе визита Ермак встретился со специальным представителем США по Украине Китом Келлогом, с которым обсудил ситуацию на фронте, депортацию детей и переговоры в Турции.
- Также 3 июня Ермак встретился со специальным представителем президента США по Ближнему Востоку Стивом Виткоффом и пригласил его посетить Украину.