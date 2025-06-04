Ермак встретился с Рубио: обсудили усиление ПВО и последующие переговоры с Россией – фото

Ермак во время встречи подчеркнул, что Украина сделала все возможное для достижения мира

Андрей Ермак и Марко Рубио (Фото: t.me/ermaka2022)

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак 4 июня встретился в Вашингтоне с Государственным секретарем США и исполняющим обязанности советника по национальной безопасности Марко Рубио. Об этом он сообщил в Telegram.

Во время встречи стороны обсудили ситуацию на фронте и отметили необходимость усиления поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны.

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Встреча Андрея Ермака с Марко Рубио (Фото: t.me/ermaka2022)

Встреча Андрея Ермака с Марко Рубио (Фото: t.me/ermaka2022)

Также обсуждались переговоры с российской стороной в Стамбуле, дальнейший ход переговорного процесса, вопрос обмена пленными и важность возвращения всех заложников и похищенных Россией детей.

Андрей Ермак подчеркнул, что Украина сделала все возможное для достижения мира, согласно прекращению огня, но Россия против, поэтому нужны дополнительные санкции.

Стороны также договорились координировать дальнейшие действия по поддержке Украины.