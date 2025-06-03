Ермак обсудил с Келлогом переговоры в Стамбуле и похищение детей: Передали РФ список, ждем

Глава ОП отметил, что нужно силой прекратить войну России против Украины

Андрей Ермак и Кит Келлог (Фото: t.me/ermaka2022)

Глава Офиса президента Андрей Ермак встретился в Вашингтоне со специальным представителем США по вопросам Украины Китом Келлогом. Обсудили ситуацию на фронте, депортацию детей и переговоры в Турции, сообщил Ермак.

В ходе диалога речь шла, в частности, о результатах встреч в Стамбуле, важности усиления санкций против России, продолжении оборонной помощи Киеву и депортации детей.

Украина передала России списки детей и ждет ответа. Глава ОП подчеркнул, что маленьких украинцев важно вернуть домой и Киев ценит, что Вашингтон включен в этот процесс.

Кроме того, Ермак отметил, что Россия делает все, чтобы не прекращать огонь.

"Этому следует положить конец силой, потому что Украина сделала все, чтобы война прекратилась. Но если Россия не прекращает огонь добровольно, мы вынуждены проводить операции и уничтожать их военный потенциал", – сказал он.