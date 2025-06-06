Украинская делегация представила Штатам истинные намерения Кремля – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Делегация Украины в Вашингтоне подробно представила Соединенным Штатам подлинные намерения Кремля по продолжению войны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада украинской команды, вернувшейся из США.

"Детально представили партнерам истинные намерения российского руководства. Несмотря на многословие на переговорах и в медиа, российская армия готовится к дальнейшим боевым действиям и возможности расширить войну", – рассказал глава государства.

Также, добавил президент, Украина предоставила США информацию о возможностях военного производства РФ и заработках оккупантов от нефти и других источников, которые должны быть ограничены ради установления мира.

В общем, встречи украинской делегации в Вашингтоне касались оборонной поддержки Киева, санкций против Москвы, дипломатических перспектив, защиты свободы и противодействия дезинформации РФ, отметил Зеленский.

"Важно, что у нашей делегации были хорошие встречи на всех уровнях: администрация США, Государственный департамент, Конгресс, общественные деятели и аналитические центры, медиа. Готовим новые общие политические и экономические шаги. Ценим ту силу, с которой законопроект сенаторов Грэма и Блюменталя относительно санкций против России и ее сообщников за войну может реально приблизить мир", – подытожил глава государства.