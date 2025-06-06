Россия хочет оккупировать всю Украину восточнее Днепра в 2026 году – Палиса

В планах РФ – захват востока и юга, а также "буферная зона" на севере. Аналитики говорят, что сохранить темп наступления будет сложно

Павел Палиса (Фото: Офис президента)

В 2025 году Россия хочет полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области и создать "буферную зону" вдоль северной границы, в 2026 – захватить всю Украину восточнее реки Днепр, а также отрезать государство от Черного моря. Об этом во время общения с журналистами в украинском посольстве в Вашингтоне сообщил заместитель главы Офиса президента, полковник Павел Палиса, передает издание Politico.

По словам чиновника, данные украинской военной разведки указывают на то, что Москва стремится расширить свое присутствие на востоке: это предполагает захват осенью всей территории Донецкой и Луганской областей перед тем, как создать "буферную зону" вдоль северной границы до конца 2025 года.

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В то же время, планы РФ на следующий год еще более амбициозны, отметил военный: российский диктатор Владимир Путин стремится оккупировать всю территорию Украины к востоку от Днепра.

Палиса заявил, что Россия также надеется захватить южные Одесскую и Николаевскую области, что отрежет Украину от Черного моря – жизненно важного канала для экспорта ее зерна.

Российские планы уже не удавались. Следует заметить, что Кремль планировал захватить Донецкую и Луганскую области еще в 2022 году, но полностью сделать это ему все еще не удалось. По состоянию на начало 2025 года в Донецкой области оккупировано 60,4% территории (источник – обладминистрация Следует заметить, что Кремль планировал захватить Донецкую и Луганскую области еще в 2022 году, но полностью сделать это ему все еще не удалось. По состоянию на начало 2025 года в Донецкой области оккупировано 60,4% территории (источник – обладминистрация в комментарии Суспільному), в Луганской области – 95% (ОВА в ответе сайту Главком).

"К сожалению, они [россияне] не говорят о мире. Они готовятся к войне", – рассказал чиновник.

Однако неясно, сможет ли Москва достичь этих целей, отмечает Politico: РФ медленно продвигается на поле боя, но ей не удается оккупировать большие территории как в начале полномасштабной войны.

Британский аналитический центр Королевский институт объединенных служб (RUSI) прогнозирует, что Россия увеличит темп своих военных операций во время летнего наступления, чтобы усилить давление на Украину, однако Москве будет сложно поддерживать такую интенсивность до 2026 года.