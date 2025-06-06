Росія хоче окупувати всю Україну на схід від Дніпра у 2026 році – Паліса
У 2025 році Росія хоче повністю окупувати Донецьку й Луганську області та створити "буферну зону" вздовж північного кордону, у 2026-му – захопити всю Україну на схід від річки Дніпро, а також відрізати державу від Чорного моря. Про це під час спілкування з журналістами в українському посольстві в Вашингтоні повідомив заступник глави Офісу президента, полковник Павло Паліса, передає видання Politico.
За словами посадовця, дані української воєнної розвідки вказують на те, що Москва прагне розширити свою присутність на сході: це передбачає захоплення восени всієї території Донеччини та Луганщини перед тим, як створити "буферну зону" вздовж північного кордону до кінця 2025 року.
Водночас плани РФ на наступний рік є ще більш амбітними, зауважив військовий: російський диктатор Володимир Путін прагне окупувати всю територію України на схід від Дніпра.
Паліса заявив, що Росія також сподівається захопити південні Одеську та Миколаївську області, що відріже Україну від Чорного моря – життєво важливого каналу для експорту її зерна.
"На жаль, вони [росіяни] не говорять про мир. Вони готуються до війни", – розповів посадовець.
Проте неясно, чи зможе Москва досягти цих цілей, зауважує Politico: РФ повільно просувається на полі бою, але їй не вдається окупувати великі території, як на початку повномасштабної війни.
Британський аналітичний центр Королівський інститут об’єднаних служб (RUSI) прогнозує, що Росія збільшить темп своїх військових операцій під час літнього наступу, аби посилити тиск на Україну, проте Москві буде складно підтримувати таку інтенсивність до 2026 року.
- 4 червня під час зустрічі з американськими сенаторами Паліса повідомив, що Росія готується не до миру, а до продовження агресії.
За словами військового, у 2024 році російські окупаційні війська захопили лише 0,5% українських територій, ще 0,2% – з початку цього року. Але досягли цього ціною в 167 вбитих окупантів на кожен кілометр. Посадовець зазначив, що це не схоже на "швидку перемогу".
- Також під час візиту української делегації до США глава Офісу президента Єрмак зустрівся зі спецпредставниками Трампа Келлогом і Віткоффом та з держсекретарем Рубіо.