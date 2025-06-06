У Зеленского заявили о подготовке ко встрече с Трампом на саммите G7
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Ватикане 26 апреля 2025 (Иллюстративное фото: Офис президента)

Визит украинской делегации в Вашингтон был, в том числе, подготовкой к предстоящей встрече президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа во время саммита "Большой Семерки" (G7) в Канаде. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью телемарафону.

По его словам, поездка представителей Украины в Штаты была "первым, одним из важных шагов" по подготовке разговора Зеленского и Трампа на встрече "Семерки".

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Саммит G7 будет проходить в Канаде с 15 по 17 июня. Ранее анонсировалось, что в нем примут участие и глава Украины, и руководитель США.

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