Трамп поедет в Канаду на саммит G7 этим летом – Белый дом

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп в июне 2025 года посетит саммит G7 в Канаде. Об этом на пресс-конференции сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, 14 июня Трамп будет присутствовать на большом военном параде в Вашингтоне по случаю 250-летия армии США. После чествования военных он отправится в Канаду на несколько дней.

"После парада президент Трамп поедет на саммит лидеров "Группы семи" в Канаде с 15 по 17 июня", – отметила Ливитт.

Это будет первый визит президента США в страну, которую он хочет превратить в "51-й американский штат", и первый саммит "Большой семерки" после его возвращения в Белый дом в январе 2025 года.