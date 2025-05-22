Трамп поедет в Канаду на саммит G7 этим летом – Белый дом
Президент США Дональд Трамп в июне 2025 года посетит саммит G7 в Канаде. Об этом на пресс-конференции сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, 14 июня Трамп будет присутствовать на большом военном параде в Вашингтоне по случаю 250-летия армии США. После чествования военных он отправится в Канаду на несколько дней.
"После парада президент Трамп поедет на саммит лидеров "Группы семи" в Канаде с 15 по 17 июня", – отметила Ливитт.
Это будет первый визит президента США в страну, которую он хочет превратить в "51-й американский штат", и первый саммит "Большой семерки" после его возвращения в Белый дом в январе 2025 года.
- 3 декабря 2024 года Fox News сообщил, что Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США. 6 мая 2025 года премьер Канады Карни на встрече с Трампом заявил, что страна не продается, на что тот посоветовал не зарекаться.
- 17 марта премьер-министр Канады Марк Карни пригласил президента Владимира Зеленского на саммит Большой семерки, сообщало AFP.