Карни заявил, что Канада не продается. Трамп ответил: Никогда не говори никогда
Премьер-министр Канады Марк Карни на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Канада не продается. На что американский лидер посоветовал не зарекаться, передает Sky news.
На пресс-конференции в Белом доме журналисты спросили канадского премьера об угрозах Трампа сделать страну "51-м штатом США". Он отметил, что "некоторые места никогда не продаются".
"Она не продается и никогда не будет продаваться. Но возможность кроется в партнерстве и в том, что мы можем построить вместе", – сказал Карни.
В то же время Трамп признал, что Канада наращивает свое военное участие.
"Но никогда не говори никогда", – резюмировал он.
- 3 декабря 2024 года Fox News сообщил, что Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США. В Канаде ответили, что это не смешная шутка.
- 7 января 2025 года тогда еще премьер Канады Трюдо заявил, что нет ни единого шанса присоединения страны к США. А 10 января он заявил, что в шутку предлагал Трампу обменять Канаду на штат США, но тому было не смешно.
- 14 марта Карни заявил, что готов встретиться с Трампом при двух условиях.