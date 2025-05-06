Карни заявил, что Канада не продается. Трамп ответил: Никогда не говори никогда

Марк Карни и Дональд Трамп (Фото: EPA/FRANCIS CHUNG)

Премьер-министр Канады Марк Карни на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Канада не продается. На что американский лидер посоветовал не зарекаться, передает Sky news.

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На пресс-конференции в Белом доме журналисты спросили канадского премьера об угрозах Трампа сделать страну "51-м штатом США". Он отметил, что "некоторые места никогда не продаются".

"Она не продается и никогда не будет продаваться. Но возможность кроется в партнерстве и в том, что мы можем построить вместе", – сказал Карни.

В то же время Трамп признал, что Канада наращивает свое военное участие.

"Но никогда не говори никогда", – резюмировал он.