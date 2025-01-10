Трюдо: В шутку предлагал Трампу обменять Канаду на штат США. Ему было не смешно
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что сам предложил новоизбранному президенту США Дональду Трампу обменять Канаду на один из американских штатов, но в шутку. Об этом он сказал в интервью MS NBC.
Трюдо рассказал о своей встрече с Трампом в его частной резиденции Мар-а-Лаго в ноябре 2024 года. По его словам, он в шутку предложил американскому политику обменять Канаду на Вермонт или Калифорнию после проявленного интереса к аннексии страны.
Но Трамп "сразу" решил, что это не смешно, и сменил тему.
"На самом деле, это как-то возникло в какой-то момент, и затем мы начали размышлять об этом. И когда я начал предлагать: "Ну, может быть, будет обмен на Вермонт или Калифорнию на определенные части", он тут же решил, что это уже не так смешно, и мы перешли к другому разговору", – рассказал канадский премьер.
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