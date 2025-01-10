Трюдо: Жартома пропонував Трампу обміняти Канаду на штат США. Йому було не смішно
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що сам запропонував новообраному президенту США Дональду Трампу обміняти Канаду на один з американських штатів, але жартома. Про це він сказав в інтерв'ю MS NBC.
Трюдо розповів про свою зустріч із Трампом у його приватній резиденції Мар-а-Лаго у листопаді 2024 року. За його словами, він жартома запропонував американському політику обміняти Канаду на Вермонт або Каліфорнію після виявленого інтересу до анексії країни.
Але Трамп "відразу" вирішив, що це не смішно, та змінив тему.
"Насправді це якось виникло в якийсь момент, і потім ми почали розмірковувати про це. І коли я почав пропонувати: "Ну, можливо, буде обмін на Вермонт або Каліфорнію на певні частини", він тут же вирішив, що це вже не так смішно, і ми перейшли до іншої розмови", – розповів канадський прем'єр.
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