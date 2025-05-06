Карні заявив, що Канада не продається. Трамп відповів: Ніколи не говори ніколи
Марк Карні та Дональд Трамп (Фото: EPA/FRANCIS CHUNG)

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні на зустрічі із президентом США Дональдом Трампом заявив, що Канада не продається. На що американський лідер порадив не зарікатися, повідомляє Sky news.

На пресконференції у Білому домі журналісти запитали канадського прем'єра про погрози Трампа зробити країну "51 штатом США". Він зазначив, що "деякі місця ніколи не продаються".

"Вона не продається і ніколи не продаватиметься. Але можливість криється в партнерстві та в тому, що ми можемо побудувати разом", – сказав Карні.

Водночас Трамп визнав, що Канада нарощує свою військову участь.

"Але ніколи не кажи ніколи", – резюмував він.

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