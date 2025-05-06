Карні заявив, що Канада не продається. Трамп відповів: Ніколи не говори ніколи
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні на зустрічі із президентом США Дональдом Трампом заявив, що Канада не продається. На що американський лідер порадив не зарікатися, повідомляє Sky news.
На пресконференції у Білому домі журналісти запитали канадського прем'єра про погрози Трампа зробити країну "51 штатом США". Він зазначив, що "деякі місця ніколи не продаються".
"Вона не продається і ніколи не продаватиметься. Але можливість криється в партнерстві та в тому, що ми можемо побудувати разом", – сказав Карні.
Водночас Трамп визнав, що Канада нарощує свою військову участь.
"Але ніколи не кажи ніколи", – резюмував він.
- 3 грудня 2024 року Fox News повідомив, що Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США. У Канаді відповіли, що це не кумедний жарт.
- 7 січня 2025 року тоді ще прем'єр Канади Трюдо заявив, що немає жодного шансу на приєднання країни до США. А 10 січня він заявив, що жартома пропонував Трампу обміняти Канаду на штат США, але тому було не смішно.
- 14 березня Карні заявив, що готовий зустрітися з Трампом за двох умов.