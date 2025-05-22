Трамп поїде до Канади на саміт G7 цього літа – Білий дім
Президент США Дональд Трамп у червні 2025 року відвідає саміт G7 у Канаді. Про це на пресконференції повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.
За її словами, 14 червня Трамп буде присутній на великому військовому параді у Вашингтоні з нагоди 250-річчя армії США. Після вшанування військових він вирушить до Канади на кілька днів.
"Після параду президент Трамп поїде на саміт лідерів "Групи семи" в Канаді з 15 до 17 червня", – зазначила Лівітт.
Це буде перший візит президента США до країни, яку він хоче перетворити на "51-й американський штат", та перший саміт "Великої сімки" після його повернення до Білого дому в січні 2025 року.
- 3 грудня 2024 року Fox News повідомив, що Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США. 6 травня 2025 року прем'єр Канади Карні на зустрічі з Трампом заявив, що країна не продається, на що той порадив не зарікатися.
- 17 березня прем'єр-міністр Канади Марк Карні запросив президента Володимира Зеленського на саміт Великої сімки, повідомляло AFP.