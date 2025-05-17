Зеленский в Риме впервые встретился с премьером Канады: среди тем – переговоры в Стамбуле
В Риме президент Владимир Зеленский впервые встретился с премьер-министром Канады Марком Карни, среди тем – недавние украино-российские переговоры в Стамбуле. Об этом Зеленский сообщил в своих соцсетях.
"Рассказал о ходе переговоров в Стамбуле и важности дальнейшей координации наших усилий. Следующие санкции против России должны быть сильными, охватывать энергетику и теневой флот, чтобы склонить ее делать реальные шаги к миру", – подчеркнул президент.
Он также поблагодарил Карни за приглашение на встречу "Группы семи" ("Большая семерка", G7), где председательствует Канада. Мероприятие должно состояться 15-17 июня в канадской провинции Альберта.
"Обсудили взаимодействие наших стран в рамках "коалиции желающих" и что нужно, чтобы приблизить длительный мир. Рад, что наши усилия в обороне, противодействии российской агрессии, экономике и в целом по международным делам хорошо скоординированы", – отметил украинский президент.
Глава государства проинформировал канадского премьера о российских ударах ракетами и дронами по гражданским и акцентировал, что Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны для защиты жизней.
- Ватикан подтвердил, что Зеленский примет участие в инаугурационной мессе нового папы Льва XIV, которая состоится 18 мая.
Делегацию США на мероприятии будет возглавлять вице-президент Вэнс, также будет присутствовать госсекретарь Рубио, который уже успел обсудить российско-украинскую войну с кардиналом Дзуппи.