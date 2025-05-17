Ватикан подтвердил, что Зеленский будет на инаугурационной мессе папы Льва

Владимир Зеленский (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Президент Владимир Зеленский примет участие в инаугурационной мессе нового папы римского Льва XIV 18 мая. Об этом со ссылкой на Святой Престол сообщает агентство Reuters.

Накануне глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал, что Зеленский хочет посетить мероприятие в Ватикане, но это зависит от обстоятельств, связанных с войной.

В настоящее время президент Украины уже находится в Риме и встречался с премьер-министром Канады Марком Карни, передает Суспильне.

Во время похорон предыдущего понтифика Франциска 26 апреля Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом – впервые с момента спора в Белом доме в феврале.

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Теперь делегацию Штатов возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс, также споривший с Зеленским в Овальном кабинете. Также от США на инаугурационной мессе будет государственный секретарь Марко Рубио.

В субботу, 17 мая, глава американской дипломатии встретился с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином, а также с кардиналом Маттео Дзуппи, с которым говорил о "срочной необходимости прекращения российско-украинской войны".

"Госсекретарь [США] выразил благодарность за важную гуманитарную роль Ватикана (которая началась при папстве Франциска. – Ред.), в том числе содействие обмену пленными и возвращению принудительно перемещенных украинских детей. Он подчеркнул важность продолжения сотрудничества под новым руководством папы Льва XIV", – говорится в сообщении дипломатического ведомства США.