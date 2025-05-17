Ватикан підтвердив, що Зеленський буде на інавгураційній месі папи Лева
Президент Володимир Зеленський візьме участь в інавгураційній месі нового папи римського Лева XIV 18 травня. Про це з посиланням на Святий Престол повідомляє агенція Reuters.
Напередодні очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв, що Зеленський хоче відвідати захід у Ватикані, але це залежить від обставин, пов'язаних з війною.
Наразі президент України уже перебуває в Римі та мав зустріч з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, передає Суспільне.
Під час похорону попереднього понтифіка Франциска 26 квітня Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом – вперше з моменту суперечки у Білому домі в лютому.
Тепер делегацію Штатів очолює віцепрезидент Джей Ді Венс, що також сперечався з Зеленським в Овальному кабінеті. Також від США на інавгураційній месі буде державний секретар Марко Рубіо.
У суботу, 17 травня, голова американської дипломатії зустрівся з держсекретарем Ватикану П'єтро Пароліном, а також з кардиналом Маттео Дзуппі, з яким говорив про "нагальну необхідність припинення російсько-української війни".
"Держсекретар [США] висловив вдячність за важливу гуманітарну роль Ватикану (яка розпочалась за папства Франциска. – Ред.), включно зі сприянням обміну полоненими та поверненню примусово переміщених українських дітей. Він наголосив на важливості продовження співпраці під новим керівництвом папи Лева XIV", – йдеться у повідомленні дипломатичного відомства США.
- 9 травня папа Лев XIV назвав російсько-українську війну "справжнім імперіалістичним вторгненням" і "дуже серйозною проблемою, яка зачіпає увесь світ".
11 травня у своєму першому недільному зверненні на площі він закликав до встановлення справедливого й тривалого миру в Україні, а також до негайного припинення бойових дій у Газі, звільнення заручників і забезпечення гуманітарної допомоги.
- 12 травня Зеленський провів телефонну розмову з понтифіком, президент назвав діалог "першим, але справді предметним".
16 травня, на тлі "провальних" переговорів України та Росії у Стамбулі, Лев запропонував Ватикан як переговорний майданчик для наступної зустрічі двох країн.