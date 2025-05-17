Ватикан підтвердив, що Зеленський буде на інавгураційній месі папи Лева

Президент України вже у Римі

Володимир Зеленський (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Президент Володимир Зеленський візьме участь в інавгураційній месі нового папи римського Лева XIV 18 травня. Про це з посиланням на Святий Престол повідомляє агенція Reuters.

Напередодні очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв, що Зеленський хоче відвідати захід у Ватикані, але це залежить від обставин, пов'язаних з війною.

Наразі президент України уже перебуває в Римі та мав зустріч з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, передає Суспільне.

Під час похорону попереднього понтифіка Франциска 26 квітня Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом – вперше з моменту суперечки у Білому домі в лютому.

Тепер делегацію Штатів очолює віцепрезидент Джей Ді Венс, що також сперечався з Зеленським в Овальному кабінеті. Також від США на інавгураційній месі буде державний секретар Марко Рубіо.

У суботу, 17 травня, голова американської дипломатії зустрівся з держсекретарем Ватикану П'єтро Пароліном, а також з кардиналом Маттео Дзуппі, з яким говорив про "нагальну необхідність припинення російсько-української війни".

"Держсекретар [США] висловив вдячність за важливу гуманітарну роль Ватикану (яка розпочалась за папства Франциска. – Ред.), включно зі сприянням обміну полоненими та поверненню примусово переміщених українських дітей. Він наголосив на важливості продовження співпраці під новим керівництвом папи Лева XIV", – йдеться у повідомленні дипломатичного відомства США.