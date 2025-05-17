Зеленський у Римі вперше зустрівся з прем'єром Канади: серед тем – перемовини у Стамбулі
Марк Карні та Володимир Зеленський (Скриншот з відео)

У Римі президент Володимир Зеленський вперше зустрівся з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, серед тем – нещодавні україно-російські переговори у Стамбулі. Про це Зеленський повідомив у своїх соцмережах.

"Розповів про перебіг переговорів у Стамбулі та важливість подальшої координації наших зусиль. Наступні санкції проти Росії мають бути сильними та охоплювати енергетику й тіньовий флот, щоб схилити її робити реальні кроки до миру", – наголосив президент.

Він також подякував Карні за запрошення на зустріч "Групи семи" ("Велика сімка", G7), де наразі головує Канада. Захід має відбутися 15-17 червня у канадській провінції Альберта.

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"Обговорили взаємодію наших країн у межах "коаліції охочих" і що потрібно, щоб наблизити тривалий мир. Радий, що наші зусилля в обороні, протидії російській агресії, економіці та загалом у міжнародних справах добре скоординовані", – зауважив український президент.

Голова держави поінформував канадського прем'єра про російські удари ракетами й дронами по цивільних та акцентував, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту життів.

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