Зеленский: Надо делать все, чтобы цена российской нефти была ниже, чем они могут выдержать

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Партнеры Украины должны делать все, чтобы цена российской нефти была ниже, чем государство-агрессор может выдержать, считает президент Владимир Зеленский. Такое мнение он высказал в вечернем видеообращении, комментируя анонсированный 18-й пакет санкций Европейского Союза.

"Важный шаг Еврокомиссии – анонсирован новый санкционный пакет. Я благодарю, что сосредоточен этот 18-й пакет на российских энергоресурсах и банках. Правильное направление для давления", – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что этот пакет следует наполнить сильными деталями. По словам президента, способность России продолжать войну равна способности продавать их нефть и обходить финансовые барьеры.

"Именно поэтому нужно максимально ограничивать российский танкерный флот, их технологические возможности добычи и переработки, а также делать все, чтобы цена российской нефти была ниже, чем они могут выдержать", — подчеркнул Зеленский.