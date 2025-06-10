Зеленский: Надо делать все, чтобы цена российской нефти была ниже, чем они могут выдержать
Партнеры Украины должны делать все, чтобы цена российской нефти была ниже, чем государство-агрессор может выдержать, считает президент Владимир Зеленский. Такое мнение он высказал в вечернем видеообращении, комментируя анонсированный 18-й пакет санкций Европейского Союза.
"Важный шаг Еврокомиссии – анонсирован новый санкционный пакет. Я благодарю, что сосредоточен этот 18-й пакет на российских энергоресурсах и банках. Правильное направление для давления", – заявил глава государства.
Он подчеркнул, что этот пакет следует наполнить сильными деталями. По словам президента, способность России продолжать войну равна способности продавать их нефть и обходить финансовые барьеры.
"Именно поэтому нужно максимально ограничивать российский танкерный флот, их технологические возможности добычи и переработки, а также делать все, чтобы цена российской нефти была ниже, чем они могут выдержать", — подчеркнул Зеленский.
- Сибига призвал немедленно усилить давление на Россию через новые санкций после массированных ударов по Украине 10 июня.
- В Литве считают, что санкциями охвачено только 40% мощностей России.