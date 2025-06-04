Росія хоче розмістити у Придністров'ї 10 000 солдатів – прем'єр Молдови

Дорін Речан (Фото: facebook.com/recean.md)

Росія хоче розмістити 10 000 військових у невизнаному Придністров'ї на кордоні з Україною. Для цього Кремль хоче встановити у Молдові прокремлівський уряд, заявив Financial Times прем'єр-міністр країни Дорін Речан, посилаючись на оцінку розвідки.

За його словами, Кремль втручається в майбутні парламентські вибори в Молдові, які заплановані на вересень, щоб "дружніший" майбутній уряд дозволив спрямувати більше солдатів.

"Це величезні зусилля щодо підриву молдовської демократії. Вони хочуть зміцнити свою військову присутність у Придністров'ї", – заявив Речан.

Він зазначив, що спроби втручання полягають в інтернет-пропаганді та незаконних грошових переказах як партіям, так і виборцям. За словами прем'єра, 2024 року Росія витратила на цю кампанію суму, еквівалентну 1% ВВП Молдови.

"Ви можете собі уявити, який тиск і вплив буде здійснено на південно-західну частину України з 10 000 солдатів. Але також близько до Румунії, яка є державою-членом НАТО", – зазначив Речан.

Нині у Придністров'ї перебувають близько 15 000 солдатів під російським прапором. Більшість із них – місцеві жителі, які вступили до лав російської армії. За словами молдовського прем'єра, вони зараз "практично не мають сенсу". Але з посиленою військовою присутністю вони можуть консолідуватися.

Речан розповів, що прикордонники Молдови затримали громадян, які поверталися з Росії з готівкою на суму до $1,2 млн. А 130 тисяч виборців на минулорічних президентських виборах, за його словами, отримали кошти із російських джерел.

"Відповідно, нам також необхідно посилити нашу оборону. Але ми також маємо виконати наш порядок денний", – сказав Речан, уточнивши, що йдеться про вступ до Євросоюзу.