У Молдові призначили дату парламентських виборів, які називають "ключовими"

Керівна партія попереджає, що Росія спробує отримати контроль над парламентом країни та зірвати її вступ до ЄС

Голова парламенту Молдови Ігор Гросу, президентка Мая Санду та прем'єр-міністр Дорін Речан (Фото: DUMITRU DORU/EPA)

Парламент Республіки Молдова призначив дату чергових парламентських виборів, які вважаються ключовими для європейської інтеграції країни. Керівна партія "Дія і солідарність" попереджає, що РФ спробує втрутитися у вибори для отримання контролю над парламентом та зриву вступу Молдови до ЄС. Про це повідомляє TV8.

Вибори призначено на 28 вересня 2025 року. Термін повноважень нинішнього парламенту спливає 11 липня, і згідно із законом вибори повинні відбутися не пізніше ніж за три місяці після його закінчення.

Напередодні голосування про призначення виборів голова парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що вони є "ключовими" для країни.

"Цієї осені у нас відбудуться ключові вибори для історії країни. Навіть якщо ви чули це багато разів протягом багатьох років, ці вибори справді мають вирішальне значення. Або ми руйнуємо все, чого досягли на європейському шляху та блокуємо будь-які шанси приєднатися до ЄС, або рухаємося вперед шляхом розвитку та миру", – наголосив він.

За його словами, головним завданням країни на виборах буде "не повернутися під контроль Кремля та зберегти суверенітет і свободу".

Як зазначає видання, у грудні 2024 року глава Служби інформації та безпеки Молдови (СІБ) Александру Мустяце заявив, що у 2025 році до політичного середовища країни проникатимуть люди та компанії, афілійовані або контрольовані РФ.

Їхньою метою буде отримання контролю над парламентом та іншими інституціями країни.

"Стратегія РФ спирається на політичну та виборчу корупцію, дезінформацію та маніпуляції, а також вуличні акції та безлади", – заявив він.