В Молдове назначили дату парламентских выборов, которые называют "ключевыми"

Правящая партия предупреждает, что Россия попытается получить контроль над парламентом страны и сорвать ее вступление в ЕС

Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу, президент Майя Санду и премьер-министр Дорин Речан (Фото: DUMITRU DORU/EPA)

Парламент Республики Молдова назначил дату очередных парламентских выборов, которые считаются ключевыми для европейской интеграции страны. Правящая партия "Действие и солидарность" предупреждает, что РФ попытается вмешаться в выборы для получения контроля над парламентом и срыва вступления Молдовы в ЕС. Об этом сообщает TV8.

Выборы назначены на 28 сентября 2025 года. Срок полномочий нынешнего парламента истекает 11 июля, и согласно закону выборы должны состояться не позднее чем через три месяца после его окончания.

Накануне голосования о назначении выборов глава парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что они "ключевые" для страны.

"Этой осенью у нас состоятся ключевые выборы для истории страны. Даже если вы слышали это много раз в течение многих лет, эти выборы действительно имеют решающее значение. Или мы разрушаем все, чего достигли на европейском пути и блокируем любые шансы присоединиться к ЕС, или двигаемся вперед по пути развития и мира", – подчеркнул он.

По его словам, главной задачей страны на выборах будет "не вернуться под контроль Кремля и сохранить суверенитет и свободу".

Как отмечает издание, в декабре 2024 года глава Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ) Александр Мустяце заявил, что в 2025 году в политическую среду страны будут проникать люди и компании, аффилированные или контролируемые РФ.

Их целью будет получение контроля над парламентом и другими институтами страны.

"Стратегия РФ опирается на политическую и избирательную коррупцию, дезинформацию и манипуляции, а также уличные акции и беспорядки", – заявил он.