Россия хочет разместить в Приднестровье 10 000 солдат – премьер Молдовы

Дорин Речан (Фото: facebook.com/recean.md)

Россия хочет разместить 10 000 военных в непризнанном Приднестровье на границе с Украиной. Для этого Кремль хочет установить в Молдове прокремлевское правительство, заявил Financial Times премьер-министр страны Дорин Речан, ссылаясь на оценку разведки.

По его словам, Кремль вмешивается в предстоящие парламентские выборы в Молдове, которые запланированы на сентябрь, чтобы "более дружественное" будущее правительство позволило направить больше солдат.

"Это огромные усилия по подрыву молдовской демократии. Они хотят укрепить свое военное присутствие в Приднестровье", – заявил Речан.

Он отметил, что попытки вмешательства заключаются в интернет-пропаганде и незаконных денежных переводах как партиям, так и избирателям. По словам премьера, в 2024 году Россия потратила на эту кампанию сумму, эквивалентную 1% ВВП Молдовы.

"Вы можете себе представить, какое давление и влияние будет оказано на юго-западную часть Украины с 10 000 солдат. Но также близко к Румынии, которая является государством-членом НАТО", – отметил Речан.

Сейчас в Приднестровье находятся около 15 000 солдат под российским флагом. Большинство из них – местные жители, которые вступили в ряды российской армии. По словам молдовского премьера, они сейчас "практически бессмысленны". Но с усиленным военным присутствием они могут консолидироваться.

Речан рассказал, что пограничники Молдовы задержали граждан, возвращавшихся из России с наличными на сумму до $1,2 млн. А 130 000 избирателей на прошлогодних президентских выборах, по его словам, получили средства из российских источников.

"Соответственно, нам также необходимо усилить нашу оборону. Но мы также должны выполнить нашу повестку дня", – сказал Речан, уточнив, что речь идет о вступлении в Евросоюз.