Зеленський провів зустрічі з прем’єрами Греції, Хорватії та Болгарії

Лідери прибули в Одесу для участі у четвертому саміті "Україна – Південно-Східна Європа"

Володимир Зеленський та Кіріакос Міцотакіс (Фото: ОП)

У середу, 11 червня, в Одесі президент Володимир Зеленський провів окремі зустрічі з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, очільником уряду Хорватії Андреєм Пленковичем та прем'єром Болгарії Росеном Желязковим. Про це повідомив Офіс президента.

Під час зустрічі з Міцотакісом Зеленський подякував йому за участь у саміті "Україна – Південно-Східна Європа" та послідовну підтримку українського народу.

Президент поінформував про перебіг переговорного процесу щодо встановлення миру та поділився баченням того, який тиск на Росію може змусити її закінчити війну.

Зокрема, детальну увагу під час зустрічі приділили потребам України для захисту людей від російських обстрілів – посиленню протиповітряної оборони.

Крім того, лідери обговорили відбудову країни, зокрема Одеси й області. Україна та Греція також зацікавлені у відновленні та розвитку портової інфраструктури. За словами Зеленського, ці питання увійдуть до адженди міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10-11 липня в Римі.

На зустрічі з Пленковичем глава держави подякував за готовність і далі підтримувати українських воїнів, особливо артилерією та снарядами. Хорватія вже передала Україні 13 пакетів військової допомоги.

"Окрема вдячність за допомогу в реабілітації наших воїнів, а також за оздоровлення українських дітей. Перша міжнародна конференція з питань підтримки українських ветеранів, яку в жовтні проведе Хорватія, – це, безперечно, важливий крок допомоги захисникам та захисницям", – зазначив Зеленський.

Він додав, що основна увага розмови – шлях до миру. Президент наголосив, що ультимативні вимоги Москви є неприйнятними, і додав: у відповідь на таке відверте затягування війни світ має зробити дієві кроки для тиску на Росію.

Фото: ОП

Під час перемовин із Желязковим говорили про двосторонні відносини, безпеку в Чорноморському регіоні, подальшу взаємодію в енергетиці, а також євроінтеграцію України.

Зеленський подякував прем’єру Болгарії за участь у саміті та підтримку України на шляху до ЄС.

"Ми виконали необхідні умови й розраховуємо на відкриття переговорних кластерів уже найближчим часом. Вдячний також за оборонну підтримку і всі пакети допомоги – уже 11. Це реальна підтримка наших людей", – наголосив президент.