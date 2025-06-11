Новий президент Румунії Дан вперше відвідає Україну

Нікушор Дан (Фото: Dumitru Doru/EPA)

У середу, 11 червня, новий президент Румунії Нікушор Дан відвідає Україну. Про це повідомила пресслужба румунського президента.

Дан прибуде в Одесу, де візьме участь у четвертому саміті Україна – Південно-Східна Європа, який проводить президент Володимир Зеленський.

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Цей формат був започаткований у 2023 році в контексті війни Росії проти України як регіональна платформа для підтримки Києва, а також для спільної боротьби зі складними наслідками російської агресії.

Під час саміту Дан підтвердить зобов'язання Румунії продовжувати підтримувати Україну на всіх рівнях, а також брати участь у зусиллях для досягнення справедливого та міцного миру, а також у тих, що пов'язані з відбудовою.

Президент Румунії наголосить на важливості збереження єдності в усьому регіоні для загальної безпеки європейського континенту. Він заявить про необхідність приділяти особливу увагу Чорному морю, зокрема з погляду безпеки торгівельних шляхів.

Крім цього, під час своєї поїздки до Одеси Дан візьме участь у тристоронній зустрічі Румунія – Молдова – Україна, під час якої він обговорить зі своїми колегами найважливіші проєкти взаємоз’єднання, зокрема енергетичної інфраструктури, процес вступу до Європейського Союзу та співпрацю у сфері безпеки.

Це буде перша зустріч у такому форматі на рівні лідерів. Цей механізм буде спрямований на активну підтримку Румунією Кишинева та Києва у впровадженні необхідних реформ у процесі євроінтеграції.

22 травня Конституційний суд Румунії офіційно затвердив результат другого туру президентських виборів, у якому переміг проєвропейський мер Бухареста Дан.

26 травня Дан офіційно вступив на посаду президента Румунії.