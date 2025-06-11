Новый президент Румынии Дан впервые посетит Украину

Никушор Дан (Фото: Dumitru Doru/EPA)

В среду, 11 июня, новый президент Румынии Никушор Дан посетит Украину. Об этом сообщила пресс-служба румынского президента.

Дан прибудет в Одессу, где примет участие в четвертом саммите Украина – Юго-Восточная Европа, который проводит президент Владимир Зеленский.

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Этот формат был создан в 2023 году в контексте войны России против Украины как региональная платформа для поддержки Киева, а также для совместной борьбы со сложными последствиями российской агрессии.

В ходе саммита Дан подтвердит обязательство Румынии продолжать поддерживать Украину на всех уровнях, а также участвовать в усилиях по достижению справедливого и крепкого мира, а также в тех, что связаны с восстановлением.

Президент Румынии отметит важность сохранения единства во всем регионе для общей безопасности европейского континента. Он заявит о необходимости уделять особое внимание Черному морю, в частности, с точки зрения безопасности торговых путей.

Кроме того, во время поездки в Одессу Дан примет участие в трехсторонней встрече Румыния – Молдова – Украина, в ходе которой он обсудит со своими коллегами важнейшие проекты взаимосоединения, в частности энергетической инфраструктуры, процесс вступления в Европейский Союз и сотрудничество в сфере безопасности.

Это будет первая встреча в таком формате на уровне лидеров. Этот механизм будет направлен на активную поддержку Румынией Кишинева и Киева по внедрению необходимых реформ в процессе евроинтеграции.

22 мая Конституционный суд Румынии официально утвердил результат второго тура президентских выборов, в котором победил проевропейский мэр Бухареста Дан.

26 мая Дан официально вступил в должность президента Румынии.