В Румынии прокуратура выдвинула ультраправому Джорджеску новое обвинение

Бывший кандидат в президенты Румынии намекнул общественности на поддержку фашистских и легионерских идей, заявили в прокуратуре

Келин Джорджеску (Фото: Robert Ghement/EPA)

Участвующий в президентских выборах 2024 года ультраправый румынский политик Келин Джорджеску получил новое обвинение от прокуратуры. Об этом сообщило медиа Digi24.

Прокуроры расширили уголовное расследование против Джорджеску, утверждая, что бывший кандидат в президенты намекнул общественности на поддержку фашистских и легионерских идей.

В заявлении ведомства говорится, что прокурор Отдела уголовных расследований приказал продолжить следствие по лицу, которому инкриминируют преступление пропаганды культа лиц, виновных в совершении преступлений геноцида и военных преступлений, а также за публичную пропаганду фашистских, легионерских, расистских или ксенофобских идей, концепций или доктрин.

В постановлении о продолжении уголовного преследования отмечается, что в телеэфире 16 мая 2025 года между 20:00 и 21:00 в прайм-тайм политик пропагандировал фашистские, легионерские идеи, концепции или доктрины, которые распространялись лицами, осужденными за военные преступления.

"Таким поведением он дал бы понять общественности, что поддерживает фашистские и легионерские идеи Корнелиу Зеля Кодряну и маршала Иона Антонеску", – говорится в сообщении.

СПРАВКА Кодряну – румынский националист, поддерживавший военно-политическое сотрудничество с нацисткой Германией. Он был лидером и основателем "Легионерского движения", которое организовывало в Румынии антисемитские погромы. Антонеску – румынский государственный и военный деятель, диктатор Румынии. Пришел к власти благодаря государственному перевороту при поддержке фашистской партии "Железная гвардия", которую впоследствии распустил. Во время Второй мировой войны его правительство вступило в военно-политический блок "оси", на стороне которого участвовало в войне против СССР и организации Холокоста в Румынии и на оккупированных ею территориях. Свергнут в ходе переворота в 1944 году.

Джорджеску имеет выраженную антиукраинскую позицию и неоднократно делал соответствующие заявления. В частности, в феврале он говорил, что румынские политики якобы имеют право "чисто теоретически" говорить о возможности присоединения "румынских земель" в составе Украины.

В конце февраля Джорджеску был задержан и доставлен в прокуратуру для допроса.

26 мая он заявил об окончании политической карьеры.