Пророссийский Джорджеску после поражения на выборах заявил, что уходит из политики – видео

В то же время политик не исключил возвращения в политику в будущем

Келин Джорджеску (Фото: EPA)

Принимавший участие в президентских выборах в Румынии 2024 года пророссийский политик Келин Джорджеску заявил об окончании политической карьеры. Об этом он сказал в видеообращении на своей странице в Facebook.

Джорджеску заявил, что принял решение прекратить активное участие в политическом процессе и стать "пассивным наблюдателем общественной и социальной жизни".

Также он отметил, что не является членом какой-либо политической силы, не планирует создавать собственную партию и не стремится занимать государственные должности.

"Теперь я сосредоточусь на семье, которой нужен покой, и, прежде всего, здоровье после всех потрясений последнего времени", – сказал он.

При этом пророссийский политик не исключил возвращения в политику в будущем.

"Хотя этот этап завершен, я по-прежнему верю в идеалы, за которые боролся. Если появится реальный шанс принести пользу Румынии, я готов вернуться", – подытожил Джорджеску.

Справка Келин Джорджеску стал известен осенью 2024 года, когда в Румынии началась президентская кампания. Он занял первое место в первом туре выборов, но Конституционный суд отменил результаты из-за признаков вмешательства России. Джорджеску запретили снова баллотироваться.

Джорджеску имеет выраженную антиукраинскую позицию и неоднократно делал соответствующие заявления. В частности, в феврале он заявлял, что румынские политики якобы вправе "чисто теоретически" говорить о возможности присоединения "румынских земель" в составе Украины.

Это заявление прозвучало после того, как Джорджеску говорил о "румынских территориях в Украине", называл президента Владимира Зеленского "полудиктатором" и высмеивал реакцию украинского МИД, обвинившего его в связях с Москвой.

Он также обвинял Зеленского в "разжигании конфликта", который привел к "дестабилизации европейской экономики".