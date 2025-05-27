Пророссийский Джорджеску после поражения на выборах заявил, что уходит из политики – видео
Принимавший участие в президентских выборах в Румынии 2024 года пророссийский политик Келин Джорджеску заявил об окончании политической карьеры. Об этом он сказал в видеообращении на своей странице в Facebook.
Джорджеску заявил, что принял решение прекратить активное участие в политическом процессе и стать "пассивным наблюдателем общественной и социальной жизни".
Также он отметил, что не является членом какой-либо политической силы, не планирует создавать собственную партию и не стремится занимать государственные должности.
"Теперь я сосредоточусь на семье, которой нужен покой, и, прежде всего, здоровье после всех потрясений последнего времени", – сказал он.
При этом пророссийский политик не исключил возвращения в политику в будущем.
"Хотя этот этап завершен, я по-прежнему верю в идеалы, за которые боролся. Если появится реальный шанс принести пользу Румынии, я готов вернуться", – подытожил Джорджеску.
Келин Джорджеску стал известен осенью 2024 года, когда в Румынии началась президентская кампания. Он занял первое место в первом туре выборов, но Конституционный суд отменил результаты из-за признаков вмешательства России. Джорджеску запретили снова баллотироваться.
Джорджеску имеет выраженную антиукраинскую позицию и неоднократно делал соответствующие заявления. В частности, в феврале он заявлял, что румынские политики якобы вправе "чисто теоретически" говорить о возможности присоединения "румынских земель" в составе Украины.
Это заявление прозвучало после того, как Джорджеску говорил о "румынских территориях в Украине", называл президента Владимира Зеленского "полудиктатором" и высмеивал реакцию украинского МИД, обвинившего его в связях с Москвой.
Он также обвинял Зеленского в "разжигании конфликта", который привел к "дестабилизации европейской экономики".
- Вечером 18 мая 2025 года пророссийский кандидат в президенты Румынии Симион заявил о своей победе во втором туре президентских выборов. Он также заявлял, что в случае своей победы он предоставит руководящий пост пророссийскому соратнику Джорджеску.
- Но, по данным ЦИК, победу одержал прозападный кандидат, мэр Бухареста Дан. У него 53,6% голосов. У пророссийского кандидата Симиона – 46,4%.
- 18 мая спикер Министерства иностранных дел Румынии Андрей Тарнеа заявил, что Кремль вмешивался в нынешние президентские выборы.
- 22 мая Конституционный суд Румынии официально утвердил результат второго тура президентских выборов, в котором победил проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан.
- 26 мая Никушор Дан официально вступил в должность президента Румынии.