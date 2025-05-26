Никушор Дан принял присягу и официально стал новым президентом Румынии – видео

В своей инаугурационной речи Дан отметил необходимость масштабных реформ в государстве

Никушор Дан (Фото: EPA)

26 мая Никушор Дан официально вступил в должность президента Румынии. Церемония инаугурации началась в 12:00 в Парламенте, где новоизбранный глава государства принял присягу перед объединенным заседанием Палаты депутатов и Сената, сообщает румынская служба Радио Свобода и Euronews Romania.

В своей первой речи на посту президента Дан заявил, что страна нуждается в масштабной модернизации и призвал к реформам.

"Румынское государство нуждается в фундаментальных изменениях, конечно, в рамках верховенства права, и я приглашаю вас продолжать участвовать со всей социальной силой, которую вы продемонстрировали, чтобы оказывать положительное давление на институции румынского государства", – сказал Дан.

Он очертил ключевые приоритеты своего мандата – фискальная стабильность, цифровизация, борьба с коррупцией, модернизация систем здравоохранения и образования, а также укрепление внешнеполитических связей, включая Республику Молдову и Европейский Союз и НАТО.

Также он отметил уменьшение критической зависимости в энергетических, технологических и цепях поставок и укрепление системы обороны от гибридной войны.

После речи в Парламенте в 13:30 во дворце Котрочень состоялась военная церемония. Через несколько минут временный президент Иллие Боложан официально передал мандат новоизбранному главе государства.

Вечером 18 мая 2025 года пророссийский кандидат в президенты Румынии Симион заявил о своей победе во втором туре президентских выборов. Он также заявлял, что в случае своей победы он предоставит руководящий пост пророссийскому соратнику Джорджеску.

18 мая представитель Министерства иностранных дел Румынии Андрей Тарнеа заявил, что Кремль вмешивался в нынешние президентские выборы.

22 мая Конституционный суд Румынии официально утвердил результат второго тура президентских выборов, в котором победил проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан.