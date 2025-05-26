Нікушор Дан склав присягу та офіційно став новим президентом Румунії – відео

У своїй інавгураційній промові Дан наголосив на необхідності масштабних реформ у державі

Нікушор Дан (Фото: EPA)

26 травня Нікушор Дан офіційно вступив на посаду президента Румунії. Церемонія інавгурації розпочалася о 12:00 у Парламенті, де новообраний глава держави склав присягу перед об’єднаним засіданням Палати депутатів і Сенату, повідомляє румунська служба Радіо Свобода та Euronews Romania.

У своїй першій промові на посаді президента Дан заявив, що країна потребує масштабної модернізації та закликав до реформ.

"Румунська держава потребує фундаментальних змін, звичайно, в межах верховенства права, і я запрошую вас продовжувати брати участь з усією соціальною силою, яку ви продемонстрували, щоб чинити позитивний тиск на інституції румунської держави", — сказав Дан.

Він окреслив ключові пріоритети свого мандату – фіскальна стабільність, цифровізація, боротьба з корупцією, модернізація систем охорони здоров'я та освіти, а також зміцнення зовнішньополітичних зв'язків, зокрема з Республікою Молдова та Європейським Союзом та НАТО.

Також він наголосив на зменшенні критичної залежності в енергетичних, технологічних та ланцюгах постачання й зміцненні системи оборони від гібридної війни.

Після промови в Парламенті, о 13:30, у палаці Котрочень відбулася військова церемонія. Через кілька хвилин тимчасовий президент Ілліє Боложан офіційно передав мандат новообраному главі держави.

Увечері 18 травня 2025 року проросійський кандидат у президенти Румунії Сіміон заявив про свою перемогу у другому турі президентських виборів. Він також заявляв, що у разі своєї перемоги він надасть керівну посаду проросійському соратнику Джорджеску.

18 травня речник Міністерства закордонних справ Румунії Андрій Тарнеа заявив, що Кремль втручався у цьогорічні президентські вибори.

22 травня Конституційний суд Румунії офіційно затвердив результат другого туру президентських виборів, у якому переміг проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан.