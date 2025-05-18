Проросійський Сіміон заявив про перемогу на виборах, хоча екзитполи та ЦВК говорять про інше

Джордже Сіміон (Фото: Robert Ghement / EPA)

Проросійський кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон заявив про свою перемогу на виборах. Проте екзитполи та попередні результати Центральної виборчої комісії говорять про перемогу проєвропейського кандидата, мера Бухареста Нікушора Дана.

"Я новий президент Румунії", – написав Сіміон у соцмережі X.

Тим часом телеканал Antena 3 CNN публікує результати екзитполів двох соціологічних агенцій CURS та Avangarde.

Згідно з першою, Дан має 54,1%, Сіміон – 45,9% на 20:00 (час такий же, як в Україні).

Avangarde фіксує приблизно ті ж показники станом на 19:00: проєвропейський кандидат лідирує з 54,9%, проросійський має 45,1%.

Центральна виборча комісія ще не встигла підрахувати всі голоси, але поки що Сіміон незначно випереджає Дана: опрацьовано 40,47% протоколів, проросійський політик має 50,14%, а проєвропейський – 49,86%.

ОНОВЛЕНО. Опрацьовано 51,30% протоколів – Дан виходить уперед з 50,45%, Сіміон опускається до 49,55%.

У першому турі Сіміон переміг з 40,96% голосів, Дан отримав 20,99 %.

ОНОВЛЕНО. 79,80% протоколів опрацьовано, розрив між Даном та Сіміоном посилюється: у першого 52,63%, у другого – 47,37%.

І знову є російське втручання у вибори

Речник міністерства закордонних справ Румунії Андрій Тарнеа підтвердив, що Кремль втручався у президентські вибори.

"Під час президентських виборів, що тривають у Румунії, ми знову бачимо ознаки російського втручання. Вірусна кампанія фейкових новин у Telegram та інших соціальних мережах має на меті вплинути на виборчий процес. Це було очікувано, і румунська влада спростувала фейкові новини", – розповів посадовець.

Засновник месенджера Telegram, росіянин Павло Дуров заявляв, що один з європейських урядів просив його застосунок "заглушити консервативні голоси в Румунії напередодні сьогоднішніх президентських виборів". Підприємець стверджує, що у відповідь він "категорично відмовився".

Дуров не написав напряму, але натякнув, що до нього зверталась Франція – він є громадянином цієї країни, у ній же його затримували у 2024 році у справі про те, що його месенджер використовується для злочинної діяльності.

Проте МЗС Франції заперечило заяву Дурова й нагадало, як Росія втручалась у попередні президентські вибори в Румунії, після чого їх навіть довелось скасувати.

"У цьому контексті нещодавні звинувачення на адресу Франції є нічим іншим, як відволікальною тактикою перед обличчям реальних загроз втручання, спрямованих проти Румунії. Франція закликає всіх румунських політичних гравців взяти на себе відповідальність і захистити демократію", – заявило відомство.

У листопаді 2024 року в Румунії відбувся перший тур президентських виборів. До другого туру, що мав пройти 8 грудня, вийшли Джорджеску (22,95%) і проєвропейська Ласконі (19,17%).

Проте у грудні Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи спецслужб, які свідчать, зокрема, про втручання Росії на користь Джорджеску. Після цього результати першого туру виборів скасували й призначили повторне голосування.

9 березня ЦВК Румунії заборонила Джорджеску брати участь у повторних президентських виборах. Джорджеску та Сіміон є політичними союзниками.

4 травня у день виборів Сіміон заявив, що у разі своєї перемоги він надасть керівну посаду проросійському соратнику Джорджеску.