Румыния: пророссийский Симион говорит о победе на выборах, но на самом деле выигрывает Дан

Пророссийский кандидат в президенты Румынии Джордж Симион заявил о своей победе на выборах. Однако экзитполы и предварительные результаты Центральной избирательной комиссии говорят о победе проевропейского кандидата, мэра Бухареста Никушора Дана.

ОБНОВЛЕНО в 23:59. Обработано 98,52% протоколов – побеждает Дан с 54,17%, у Симиона 45,83%. Окончательные результаты голосования будут позже.

Проевропейский кандидат также поддерживает и Украину (подробнее о политиках здесь).

Тем временем в поддержку Дана уже собрался митинг в Бухаресте:

🇷🇴Romanians took the streets after crushing 🇷🇺Russians again!@NicusorDanRO is the new president of Romania, obliterating the Kremlin couple @georgesimion and @CG_Romania pic.twitter.com/1LjCAclIFL