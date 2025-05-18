Румыния: пророссийский Симион говорит о победе на выборах, но на самом деле выигрывает Дан
Пророссийский кандидат в президенты Румынии Джордж Симион заявил о своей победе на выборах. Однако экзитполы и предварительные результаты Центральной избирательной комиссии говорят о победе проевропейского кандидата, мэра Бухареста Никушора Дана.
ОБНОВЛЕНО в 23:59. Обработано 98,52% протоколов – побеждает Дан с 54,17%, у Симиона 45,83%. Окончательные результаты голосования будут позже.
Проевропейский кандидат также поддерживает и Украину (подробнее о политиках здесь).
Тем временем в поддержку Дана уже собрался митинг в Бухаресте:
Mulțumesc!— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 18, 2025
Ne vedem în câteva minute la Cișmigiu! pic.twitter.com/uxwfTzYPmN
🇷🇴Romanians took the streets after crushing 🇷🇺Russians again!@NicusorDanRO is the new president of Romania, obliterating the Kremlin couple @georgesimion and @CG_Romania pic.twitter.com/1LjCAclIFL— Professor X 🇷🇴🇪🇺 (@theDobermaneth) May 18, 2025
Ниже можно прочитать о предварительных данных, а также о вмешательстве РФ в выборы и "шпионском скандале" между основателем Telegram и Францией.
"Я новый президент Румынии", – написал Симион в соцсети X. В своем сообщении он ошибочно использовал эмодзи с флагом африканской страны Чад, похожий на румынский.
Тем временем телеканал Antena 3 CNN публикует результаты экзитполов двух социологических агентств CURS и Avangarde.
Согласно первому, Дан имеет 54,1%, Симион – 45,9% на 20:00 (время такое же, как в Украине).
Avangarde фиксирует примерно те же показатели по состоянию на 19:00: проевропейский кандидат лидирует с 54,9%, пророссийский имеет 45,1%.
Центральная избирательная комиссия еще не успела подсчитать все голоса, но пока Симион незначительно опережает Дана: обработано 40,47% протоколов, у пророссийского политика 50,14%, а у проевропейского – 49,86%.
Обработано 51,30% протоколов – Дан выходит вперед с 50,45%, Симион опускается до 49,55%.
В первом туре Симион победил с 40,96% голосов, Дан получил 20,99%.
79,80% протоколов обработаны, разрыв между Даном и Симионом усиливается: у первого 52,63%, у второго – 47,37%.
Обработано 96,36% – Дан лидирует с 54,35%, Симион имеет 45,65%.
И снова есть российское вмешательство в выборы
Спикер министерства иностранных дел Румынии Андрей Тарнеа подтвердил, что Кремль вмешивался в президентские выборы.
"Во время продолжающихся в Румынии президентских выборов мы снова видим признаки российского вмешательства. Вирусная кампания фейковых новостей в Telegram и других социальных сетях имеет цель повлиять на избирательный процесс. Это было ожидаемо, и румынская власть опровергла фейковые новости", – рассказал чиновник.
Основатель мессенджера Telegram, россиянин Павел Дуров заявлял, что одно из европейских правительств просило его приложение "заглушить консервативные голоса в Румынии в преддверии сегодняшних президентских выборов". Предприниматель утверждает, что в ответ он "категорически отказался".
Дуров не написал напрямую, но намекнул, что к нему обращалась Франция – он, в том числе, является гражданином этой страны, в ней же его задерживали в 2024 году по делу о том, что его мессенджер используется для преступной деятельности.
Однако МИД Франции отверг заявление Дурова и напомнил, как Россия вмешивалась в предыдущие президентские выборы в Румынии, после чего их даже пришлось отменить.
"В этом контексте недавние обвинения в адрес Франции не что иное, как отвлекающая тактика перед лицом реальных угроз вмешательства, направленных против Румынии. Франция призывает всех румынских политических игроков взять на себя ответственность и защитить демократию", – заявило ведомство.
ОБНОВЛЕНО. Дуров утверждает, что этой весной начальник французской разведки Николя Лернер якобы попросил его "заблокировать консервативные голоса в Румынии накануне выборов".
"Я отказался. Мы не блокировали протестующих в России, Беларуси или Иране. Мы не начнем делать это в Европе", – заявил предприниматель. Доказательств он не привел.
- В ноябре 2024 года в Румынии прошел первый тур президентских выборов. Во второй тур, который должен был пройти 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и проевропейская Ласкони (19,17%).
- Однако в декабре Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы спецслужб, свидетельствующие, в частности, о вмешательстве России в пользу Джорджеску. После этого результаты первого тура выборов отменили и назначили повторное голосование.
- 9 марта ЦИК Румынии запретил Джорджеску участвовать в повторных президентских выборах. Джорджеску и Симион являются политическими союзниками.
- 4 мая в день выборов Симион заявил, что в случае своей победы он предоставит руководящий пост пророссийскому соратнику Джорджеску.