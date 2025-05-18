Румыния: пророссийский Симион говорит о победе на выборах, но на самом деле выигрывает Дан

Поддерживающий Украину кандидат опережает оппонента на более чем 8%

Никушор Дан (Фото: BOGDAN CRISTEL / EPA)

Пророссийский кандидат в президенты Румынии Джордж Симион заявил о своей победе на выборах. Однако экзитполы и предварительные результаты Центральной избирательной комиссии говорят о победе проевропейского кандидата, мэра Бухареста Никушора Дана.

ОБНОВЛЕНО в 23:59. Обработано 98,52% протоколов – побеждает Дан с 54,17%, у Симиона 45,83%. Окончательные результаты голосования будут позже.

Проевропейский кандидат также поддерживает и Украину (подробнее о политиках здесь).

Тем временем в поддержку Дана уже собрался митинг в Бухаресте:

Mulțumesc!

Ne vedem în câteva minute la Cișmigiu! pic.twitter.com/uxwfTzYPmN — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 18, 2025

🇷🇴Romanians took the streets after crushing 🇷🇺Russians again!@NicusorDanRO is the new president of Romania, obliterating the Kremlin couple @georgesimion and @CG_Romania pic.twitter.com/1LjCAclIFL — Professor X 🇷🇴🇪🇺 (@theDobermaneth) May 18, 2025

Ниже можно прочитать о предварительных данных, а также о вмешательстве РФ в выборы и "шпионском скандале" между основателем Telegram и Францией.

"Я новый президент Румынии", – написал Симион в соцсети X. В своем сообщении он ошибочно использовал эмодзи с флагом африканской страны Чад, похожий на румынский.

Тем временем телеканал Antena 3 CNN публикует результаты экзитполов двух социологических агентств CURS и Avangarde.

Согласно первому, Дан имеет 54,1%, Симион – 45,9% на 20:00 (время такое же, как в Украине).

Avangarde фиксирует примерно те же показатели по состоянию на 19:00: проевропейский кандидат лидирует с 54,9%, пророссийский имеет 45,1%.

Центральная избирательная комиссия еще не успела подсчитать все голоса, но пока Симион незначительно опережает Дана: обработано 40,47% протоколов, у пророссийского политика 50,14%, а у проевропейского – 49,86%.

Обработано 51,30% протоколов – Дан выходит вперед с 50,45%, Симион опускается до 49,55%.

В первом туре Симион победил с 40,96% голосов, Дан получил 20,99%.

79,80% протоколов обработаны, разрыв между Даном и Симионом усиливается: у первого 52,63%, у второго – 47,37%.

Обработано 96,36% – Дан лидирует с 54,35%, Симион имеет 45,65%.

И снова есть российское вмешательство в выборы

Спикер министерства иностранных дел Румынии Андрей Тарнеа подтвердил, что Кремль вмешивался в президентские выборы.

"Во время продолжающихся в Румынии президентских выборов мы снова видим признаки российского вмешательства. Вирусная кампания фейковых новостей в Telegram и других социальных сетях имеет цель повлиять на избирательный процесс. Это было ожидаемо, и румынская власть опровергла фейковые новости", – рассказал чиновник.

Основатель мессенджера Telegram, россиянин Павел Дуров заявлял, что одно из европейских правительств просило его приложение "заглушить консервативные голоса в Румынии в преддверии сегодняшних президентских выборов". Предприниматель утверждает, что в ответ он "категорически отказался".

Дуров не написал напрямую, но намекнул, что к нему обращалась Франция – он, в том числе, является гражданином этой страны, в ней же его задерживали в 2024 году по делу о том, что его мессенджер используется для преступной деятельности.

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Однако МИД Франции отверг заявление Дурова и напомнил, как Россия вмешивалась в предыдущие президентские выборы в Румынии, после чего их даже пришлось отменить.

"В этом контексте недавние обвинения в адрес Франции не что иное, как отвлекающая тактика перед лицом реальных угроз вмешательства, направленных против Румынии. Франция призывает всех румынских политических игроков взять на себя ответственность и защитить демократию", – заявило ведомство.

ОБНОВЛЕНО. Дуров утверждает, что этой весной начальник французской разведки Николя Лернер якобы попросил его "заблокировать консервативные голоса в Румынии накануне выборов".

"Я отказался. Мы не блокировали протестующих в России, Беларуси или Иране. Мы не начнем делать это в Европе", – заявил предприниматель. Доказательств он не привел.

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