У Румунії затвердили результати президентських виборів: Дан складе присягу 26 травня

Раніше суд відхилив клопотання ультраправого Джордже Сіміона, який вимагав скасувати результати голосування

Нікушор Дан (Фото: Robert Ghement/EPA)

У четвер, 22 травня, Конституційний суд Румунії офіційно затвердив результат другого туру президентських виборів, у якому переміг проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан. Про це повідомило медіа Digi24.

В урочистому засіданні Конституційного суду взяли участь сам Дан та виконувач обов’язків президента Румунії Іліє Боложан.

Згідно із законодавством протягом 24 годин після затвердження результатів виборів голови обох палат парламенту скликають депутатів та сенаторів на спільне засідання для складання присяги кандидатом, обрання якого було затверджено.

Згідно з заявою Дана він складе присягу опівдні у понеділок, 26 травня.

Цього самого дня Конституційний суд відхилив клопотання ультраправого політика Джордже Сіміона, який програв у другому турі президентських виборів, щодо скасування результатів голосування.

Увечері 18 травня 2025 року проросійський кандидат у президенти Румунії Сіміон заявив про свою перемогу у другому турі президентських виборів.

Але, за даними ЦВК, перемогу здобув прозахідний кандидат, мер Бухареста Дан. У нього 53,6% голосів. Проросійський кандидат Сіміон має 46,4%.