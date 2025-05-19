У Румунії підрахували 100% голосів. Зеленський звернувся до переможця виборів

Нікушор Дан (Фото: x.com/NicusorDan)

Прозахідний кандидат мер Бухареста Нікушор Дан здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Румунії. Про це свідчать результати Центральної виборчої комісії.

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Після опрацювання 100% протоколів з виборчих дільниць у другому турі перемогу отримав Нікушор Дан – у нього 53,6% голосів. Проросійський кандидат Джордже Сіміон має 46,4%.

Таким чином, мер Бухареста став переможцем виборчих перегонів.

Президент України Володимир Зеленський привітав Нікушора Дана з перемогою на виборах. Він зазначив, що для України важливо мати Румунію як надійного партнера.

"Ми завжди будемо мати велику повагу до Румунії та її народу, особливо враховуючи підтримку, яку ми отримали у найважчий період нашої історії", – написав Зеленський.

Президент також звернувся до румунів, зазначивши, що вони можуть розраховувати на Україну як на доброго сусіда та партнера.

"Я з нетерпінням чекаю на подальший розвиток стратегічного партнерства між нашими дружніми країнами заради їхньої стабільності, безпеки та процвітання", – завершив президент України.

У листопаді 2024 року в Румунії відбувся перший тур президентських виборів. До другого туру, що мав пройти 8 грудня, вийшли Джорджеску (22,95%) і проєвропейська Ласконі (19,17%).

19 травня 2025 року після першого туру виборів проросійський кандидат Джордже Сіміон заявив про нібито свою перемогу на виборах.

Речник Міністерства закордонних справ Румунії Андрій Тарнеа заявив, що Кремль втручався у цьогорічні президентські вибори.